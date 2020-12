Fábio comemora vitória do Cruzeiro: ‘A gente precisava dos três pontos’

O resultado positivo sobre o Vitória, por 1 a 0, em Salvador, nesta sexta-feira, manteve vivo o sonho do Cruzeiro em terminar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E só o triunfo interessava dentro do planejamento traçado pelo clube.

O Cruzeiro fez duas partidas seguidas fora de casa e está voltando com quatro pontos na bagagem. Antes do jogo desta sexta-feira, o time empatou com o Confiança em Aracaju.

Capitão do time, o goleiro Fábio comemorou o resultado. “A vitória é sempre importante. É sempre difícil jogar aqui, a gente precisava levar os três pontos para Belo Horizonte dentro do nosso planejamento. A dedicação, a luta, a entrega. Tivemos oportunidade de fazer mais gols, mas o importante é sair com os três pontos”, destacou o jogador.

Depois da sequência como visitante, o Cruzeiro volta a jogar em casa na próxima terça-feira, contra o CSA, no Independência, pela 29ª rodada. Ao longo da semana, o clube anunciou que seus jogos na reta final da Série B serão no estádio do América-MG.

Invicto há quatro jogos, o Cruzeiro está na 11ª colocação, com 38 pontos, seis a menos que o CSA, primeiro integrante do G-4.

Veja também