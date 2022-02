Fábio comemora estreia pelo Fluminense e comenta vaias a Abel Braga: ‘Tem a confiança de todos’ Fábio se tornou o jogador mais velho a vestir a camisa do Fluminense, com 41 anos; Goleiro agradeceu oportunidade de atuar no clube e projetou temporada

Nesta quinta, o Fluminense venceu o Audax por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca. Na partida, Fábio fez a sua estreia e se tornou o jogador mais velho a vestir a camisa tricolor, com 41 anos. Um dos destaques do duelo com boas defesas, o goleiro agradeceu mais uma vez a oportunidade de atuar no clube e projetou vitórias na temporada.

– Só agradecer a Deus pela oportunidade, pela porta aberta, a confiança do nosso presidente por ter feito esse convite. Eu senti que esse ano de 2022 era uma grande oportunidade de estar aqui podendo ajudar a todos e só agradecer a todos que me receberam aqui como se eu já estivesse aqui há muito tempo pela minha história, todo mundo feliz com a minha chegada. Espero que eu possa ajudar de todas as formas possíveis no dia a dia, o que meus companheiros precisarem, a torcida do Fluminense, para que a gente possa ser vencedor em 2022, nessa temporada tão importante – disse.

Durante o segundo tempo, a torcida chegou a vaiar Abel Braga por conta das substituições. Fábio minimizou o impacto das críticas e afirmou que o episódio faz parte da profissão. Ele ainda defendeu o técnico e disse que todo o elenco confia no professor para fazer o grupo evoluir.

– A gente está acostumado já. O torcedor quer que a equipe jogue 100% em todos os jogos, buscando sempre um bom jogo coletivo ou individualmente. É isso que eles vão cobrar pelo plantel que a gente tem, independente de quem jogar tem que fazer o melhor. A gente precisa se adaptar o mais rápido possível. O Abel tem a confiança de todos, estamos muito felizes com o trabalho dele, vai ser no dia a dia que a gente vai ter que mostrar o potencial. No final, a gente espera que todos nós estejamos comemorando as conquistas. No começo é sempre difícil, mas é aqui que começa plantar para colher no final as conquistas importantes – finalizou.

Com o resultado, o Tricolor acumula seis pontos e ocupa a quarta posição na classificação. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Flamengo, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca. A partida será transmitida pela Record Rio, Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!

