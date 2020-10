Fabio Carille conquista primeira vitória na temporada e quebra tabu Al-Ittihad, equipe comandada pelo brasileiro, venceu o Al-Ahli por 2 a 0 e quebrou um tabu de nove temporadas sem vencer o rival

Neste sábado, o Al-Ittihad, do técnico Fabio Carille, conquistou a primeira vitória na temporada. No terceiro jogo da competição, a equipe do treinador brasileiro venceu o Al-Ahli por 2 a 0 com autoridade e chegou aos quatro pontos. O triunfo, porém, representou uma quebra de tabu no futebol saudita: o primeiro em nove anos do Ittihad contra o Ahli.

– Vitória muito positiva para nós. A última vitória do ittihad sobre o Al-Hali havia sido nove anos atrás, então era um jogo importante, contra um adversário qualificado e que vai brigar pelas primeiras posições da competição até o fim. Então se queremos almejar algo, precisamos desse tipo de vitória – disse Carille, que analisou o jogo.

– Jogo maduro da equipe, que ainda está em formação. Chegaram muitos jogadores novos, tivemos também retornos de empréstimos, então é uma equipe vai se formando nos jogos e nos treinamentos. Temos tido trabalhos bem proveitosos e hoje o campo mostrou.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Al-Ittihad já inicia a competição com um aproveitamento acima do realizado na última edição, quando Fabio Carille foi contratado com a missão de salvar a equipe de um possível rebaixamento. Sobre a meta desse ano, o treinador preferiu ser cauteloso, mas admitiu a ideia de brigar pelas primeiras posições da tabela.

– Vamos jogo a jogo. A ideia é fazer uma campanha melhor do que na última temporada, almejar coisas maiores na competição e a equipe formada pensando nisso. Mas iremos jogo a jogo, respeitando cada adversário e buscando somar pontos – finalizou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também