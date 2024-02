Fábio Carille celebra começo de temporada do Santos: ‘Somos líderes provisórios no geral’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 21:11 Para compartilhar:

O técnico do Santos, Fábio Carille, disse após vitória por 2 a 0 sobre o Guarani neste domingo na Vila Belmiro estar muito satisfeito com o desempenho do time até agora no Campeonato Paulista. “São cinco jogos com quatro vitórias. Estou bem feliz por esse início, mas sabemos que podemos melhorar ainda mais.”

O Santos lidera o Grupo A com 12 pontos. “Somos líderes provisórios do geral, enquanto Palmeiras e São Paulo não igualarem o número de jogos”, afirmou o técnico. Os arquirrivais têm 10 pontos e um jogo a menos por causa da Supercopa Rei disputada neste domingo em Belo Horizonte.

O próximo jogo do Santos é o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, na Vila Belmiro. De acordo com Carille, um triunfo sobre o rival, jogando bem, seria um prêmio para o início de temporada do Santos. “Vamos trabalhar bastante para fazer um grande jogo e ser merecedor da vitória. Seria a primeira vitória em um clássico deste grupo”, afirmou o técnico. No primeiro clássico de 2024, o Santos perdeu do Palmeiras, por 2 a 1, no Allianz Parque.

Carille disse que não se preocupa muito com a situação do rival, que acumula quatro derrotas seguidas. “Trabalhei com o Mano (Menezes) dois anos e meio”, afirmou Carille, que disse ter ideia de como o técnico pensa e como pode armar o Corinthians para o jogo de quarta.

Carille praticamente descartou a volta do meia Giuliano, lesionado, no clássico, mas disse que o atacante Morelos, que estreou na temporada contra o Guarani, é uma opção. “Acompanho o Morelos há muito tempo. É um jogador de força, rápido e jogou muito tempo na Europa. É claro que não está pronto para jogar 90 minutos, mas pode jogar bem por 60 minutos.”

O atacante colombiano de 27 anos só definiu sua permanência no Santos depois de aceitar baixar seu salário, por isso não iniciou a pré-temporada com o restante do elenco.

