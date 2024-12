Fabio Cannavaro é anunciado como novo técnico do Dinamo Zagreb

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – O ex-zagueiro Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006 pela Itália, foi anunciado como novo técnico do Dinamo Zagreb, da Croácia, que está disputando a atual edição da Liga dos Campeões.

O comandante de 51 anos, que ainda não engrenou na função, assumirá a liderança do time croata após salvar a Udinese do rebaixamento para a segunda divisão italiana na temporada passada.

Desde 2014, quando iniciou a carreira de treinador, Cannavaro já treinou Guangzhou, Al-Nassr, Tianjin Quanjian, seleção da China, Benevento e Udinese.

Em Zagreb, o Bola de Ouro de 2006 terá o desafio de tentar classificar o Dinamo para a próxima fase da Champions League e vencer pela oitava vez consecutiva a chamada HNL, abreviação do nome da liga croata.

O lendário ex-jogador de Real Madrid e Juventus é o substituto de Nenad Bjelica, demitidO em razão do fraco momento do clube no campeonato nacional. O Dinamo Zagreb é o terceiro posicionado, com sete pontos atrás de Rijeka e Hajduk Split, equipe treinada por Gennaro Gattuso. (ANSA).