Fábio Assunção irá se casar com advogada este ano, segundo colunista

O ator Fabio Assunção, de 49 anos, está prestes a subir ao altar. Segundo informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o artista revelou para amigos mais próximos que pretende se casar com a advogada Ana Verena, de 27 anos, em 1º de Outubro de 2020.

Ainda de acordo com Dias, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia segue de pé, mas só no civil para evitar aglomeração de pessoas.

