Fábio Assunção inicia faculdade de Ciências Sociais e é elogiado por humildade

Fábio Assunção está dedicado ao estudo além das atuações. Aos 51 anos, o ator ingressou na faculdade e cursa o primeiro semestre de Ciências Sociais, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). As informações são da “Quem”.

Ao portal, fontes elogiaram o ator, pontuando sua humildade. “Ele é bem enturmado e sempre está nas rodas de conversas durante os intervalos das aulas”, descreveu a “Quem”.

O artista, que estuda no período noturno, tem sido destaque em um perfil do Instagram que procura por pessoas interessantes. “Viu alguém interessante na PUC e não puxou assunto? Mande sua declaração aqui que tudo entra na página com anonimato”, diz a descrição.

