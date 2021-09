Fábio Assunção fala sobre importância de conscientização sobre vício em drogas

Durante uma conversa com Fátima Bernardes e Thelma Guedes, Fábio Assunção abordou um tema muito importante: a conscientização sobre o vício em drogas. A entrevista foi feita em um dos encontros do Rock in Rio Humanorama, festival gratuito e online.

O tema da conversa era “Histórias que Inspiram”, e fez com que Fábio citasse a minissérie “Onde Está Meu Coração”, do Globoplay, que aborda o tema do vício em drogas de uma médica. “Nenhuma doença é motivo de chacota, nenhuma dor é motivo de chacota, seja qual for. Essa é nossa evolução, a gente fazer uma série dessas para provocar uma transformação na forma da sociedade enxergar as coisas”, começou o ator.

“A arte é uma coisa gigante e em qualquer história não tem como a gente não estar espelhando a sociedade, provocando-a a questionar suas crenças e maneira de ver a vida. Onde Está Meu Coração foi muito potente para mim, porque antes de tudo foi um trabalho de ator e em todo trabalho de ator acabo usando as coisas que vivi na minha vida”, continuou.

Para Fábio, o mais difícil foi interpretar o pai de uma dependente química. “Eu tive que desconstruir qualquer conhecimento e experiência que eu tivesse do assunto até porque esse pai está desorientado e desinformado, não sabe o que fazer nessa situação. Tive que me furtar das minhas vivências até porque em casa eu trabalho a paternidade buscando um papo reto direto, a verdade, e sempre falar muito honestamente as coisas que acho e penso, o que vivi”, explicou.

