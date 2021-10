Fábio Assunção erra e ‘mata’ Otávio Augusto ao vivo

Fábio Assunção cometeu um erro “fatal” durante o “Encontro” desta quarta-feira (27). O ator estava comentando a homenagem a Gilberto Braga, que morreu após uma infecção sistêmica por uma perfuração do esôfago, e acabou falando que Otávio Augusto havia morrido, sendo que o ator continua vivo.

“Este ano tem sido muito difícil porque a gente perdeu Otávio Augusto, Paulo José (1937-2021), Tarcísio Meira (1935-2021) e a gente perde agora Gilberto Braga. É uma renovação inevitável”, disse Fábio. Tati Machado corrigiu o erro após a participação do ator no programa. “Ele falou sobre as perdas que a gente teve esse ano. Ele acabou falando que o Otávio Augusto faleceu. Mas o Otávio Augusto não faleceu. Quem faleceu foi o Luís Gustavo [1934-2021], tá? Só para a gente deixar aqui [registrado] e as pessoas não levarem um susto”, acrescentou ela.

