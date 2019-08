Fabio Assunção é o mais novo solteiro da praça

Fabio Assunção está solteiríssimo. O ator rompeu recentemente seu relacionamento com publicitária Mel Pedroso. Uma fonte da coluna disse que, embora tenham terminado o namoro, eles ainda se gostam, se falam, e que Mel fez muito bem para ele. O motivo da separação foi a distância que separa o (agora ex) casal. Procurada, a assessoria do ator diz que não fala sobre a vida pessoal do artista.