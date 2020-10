Fábio Assunção e Ana Verena mostram corpos sarados em lua de mel nas Maldivas

Recém-casado com a advogada Ana Verena, o ator Fábio Assunção postou em seu Instagram uma sequência de fotos do casal curtindo a lua de mel nas Maldivas.

Nas imagens, ambos exibem os corpos sarados e mostram um mergulho que realizaram nas águas cristalinas do arquipélago localizado no sul do continente asiático.

Os pombinhos se casaram em uma cerimônia discreta, apenas para poucos amigos e familiares, na última quinta (1), após exigirem que seus convidados fizessem teste de Covid-19 antes da cerimônia.

Segundo o Gshow, os dois partiram para a lua de mel ainda no mesmo dia da cerimônia, já que a festa foi adiada justamente por conta da pandemia do novo coronavírus.

