Fabio Assunção declara saudade e pede para ver filha caçula: ‘Esperado há 7 meses’

Da Redação 18/04/2024 - 11:39

Pai de três, Fabio Assunção usou o Instagram nesta quinta-feira, 18, para declarar saudade da filha caçula, Alana, que completa três anos no dia 27 de abril. A pequena é fruto do relacionamento dele com a atriz Ana Verena, que chegou ao fim em outubro de 2023.

Na rede social, o ator compartilhou uma série de fotos com caçula e disse: “Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!”.

“Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!”, completou Fabio.

Apesar do tempo exposto por ele, que condiz com o fim da relação com Ana, em março o ator compartilhou fotos curtindo uma piscina com a Alana. Contudo, não há informação de quando foram feitos tais registros.

