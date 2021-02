Fábio Assunção aparece treinando na academia e surpreende fãs com seus músculos

O ator Fábio Assunção resolveu mostrar as mudanças físicas da vida em 2021. Ele compartilhou com os seguidores do Instagram uma foto em que aparece com o personal trainer na academia, treinando. O que chamou a atenção dos fãs foram os músculos bem definidos do artista.

“Quem aplaudia meu fracasso, comecei a aplaudir minhas vitórias’. Sua frase meu amigo @fabioassuncaooficial ficou gravada na minha mente como um ‘mantra’. Toda vez que chego para te dar aula ela guia nosso treino. Seguimos na luta e no foco!”, escreveu o personal Chico Salgado.

Em resposta, Fábio disse: “Incrível nosso trabalho. Na sua legenda, leio uma frase que falei com legitimidade num vídeo de 18 minutos, vídeo que está disponível na minha página, aonde expresso minha conexão espiritual. Naquele contexto essa frase era uma afirmação de onde estava meu foco, e ainda está. Mas não há nesta frase nenhum ressentimento, nem algo tipo ‘chupa’, kk. Fizemos essas fotos hoje e nelas estão impressas nossa parceria dos últimos 15 meses, eu você e Patrick, dia a dia buscando manter o corpo para minhas demandas profissionais mas com isso, conquistando auto conhecimento, saúde, liberdade, independência, sabedoria. Essa disciplina e determinação, que exigiram renúncias, que já não fazem falta, aprendo com caras como você. Gratidão pelo afeto e pela admiração mútua.” Ele perdeu 27 quilos em 13 meses de treino.

