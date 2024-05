Fábio Arruda: saiba quem é o namorado de Ana Maria Braga

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 15:38 Para compartilhar:

Veterana na televisão e no romance, Ana Maria Braga, de 75 anos, está em um relacionamento com Fábio Arruda há pouco mais de dois anos. Apesar disso, o casal é discreto e faz poucas aparições públicas. Uma delas aconteceu neste sábado, 25, no show de Andrea Bocelli em São Paulo.

“Embalos de sábado à noite!”, escreveu a apresentadora do “Mais Você”, na publicação feita em seu Instagram. No post, ela aparece coladinha com o amado. Veja:

Quem é Fábio Arruda?

Atualmente com 53 anos, Fábio Arruda é jornalista e trabalha nos bastidores do “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria. Ele também já trabalhou no departamento de esportes da TV Globo.

O jornalista vive uma vida discreta, com perfil trancado no Instagram e cerca de 200 seguidores.