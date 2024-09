Fábio Arruda, apresentador e consultor de etiqueta, morre aos 54 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/09/2024 - 22:25 Para compartilhar:

O apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arruda morreu neste sábado, 7, aos 54 anos. A informação é do site Léo Dias.

Em suas últimas publicações no Instagram, Arruda havia informado aos seguidores que foi submetido a uma cirurgia cardíaca emergencial, mas o procedimento foi bem sucedido e ele recebeu alta em seguida.

De acordo com a publicação, ele estava em sua casa, em São Paulo, quando faleceu. As câmeras de segurança do registraram Arruda se abaixando para pegar algo no frigobar quando caiu, desacordado.

A Polícia Civil informou que o consultor foi encontrado no local por sua empregada doméstica, já sem vida. Não há informação oficial sobre a causa da morte.