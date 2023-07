Fabinho se despede do Liverpool após cinco anos e é oficializado no árabe Al-Ittihad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 18:32 Compartilhe

O brasileiro Fabinho assinou nesta segunda-feira contrato de três anos com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e será companheiro do centroavante francês Karim Benzema. O brasileiro apareceu amansando um tigre no anúncio de boas-vindas ao clube da Arábia Saudita. Ele vestiu a nova camisa e fez um emocionante post de despedida do Liverpool, que também o homenageou.

“O Ittihad anuncia através de seu diretor, Anmar Abdullah Al-Hailae, a assinatura de contrato com o brasileiro Fabinho, que estava jogando no Liverpool da Inglaterra e assinou por três temporadas”, oficializou o Al-Ittihad.

Fabinho jogará ao lado de Kanté no meio campo do Al-Ittihad, tentando auxiliar os atacantes Benzema, Hamdallah e o astro Romarinho. O elenco ainda conta com o goleiro Marcelo Grohe.

Antes mesmo de falar como novo jogador árabe, Fabinho fez questão de agradecer ao Liverpool. “Hoje saio de casa. São cinco anos vestindo esta camisa e sempre com a maior honra e felicidade possível. Desde o primeiro dia no Liverpool, fui abraçado por todos. O que vi dentro deste clube, a relação entre as pessoas de lá, fez-me sentir como uma família. Nesses cinco anos, cresci como jogador, como homem, realizei sonhos…”, escreveu o brasileiro.

“Com essa camisa conquistei todos os títulos que um jogador pode sonhar. Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra… Graças ao Liverpool, alcancei meu nível mais alto e joguei uma Copa do Mundo, realizei o sonho de entrar em um estádio com meu filho nos braços, joguei no melhor estádio do mundo, com o melhor ambiente do mundo, que é o Anfield, vivi a maior partida da minha vida, a virada contra o Barcelona, que só foi possível graças ao Anfield”, listou, emocionado.

“Esse momento estará sempre em minha memória. Eu amo o que essa torcida representa para o clube. Essa relação de amor entre o clube e os torcedores sempre me impressionou. E posso dizer sem medo que foi o momento mais marcante da minha carreira no Liverpool. Digo isso com o coração cheio de alegria: eu amo esse clube. Obrigado, Reds, por tudo que vivemos juntos. Você nunca andará sozinho.”

O clube reconheceu o empenho e a dedicação do volante no clube e desejou-lhe sorte na nova caminhada. “Fabinho completou hoje uma transferência definitiva para o Al-Ittihad após cinco anos no Liverpool, encerrando uma passagem memorável em Anfield, que incluiu 219 jogos em todas as competições e cinco grandes títulos. Todos no Liverpool agrademos a Fabinho por todas as suas contribuições para o sucesso do clube nos últimos cinco anos.”

