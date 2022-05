Fabinho e Thiago voltam ao time do Liverpool, e Real Madrid terá Alaba

Por Fernando Kallas

PARIS (Reuters) – Os meias do Liverpool, Fabinho e Thiago Alcântara, se recuperaram de lesão e serão titulares contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões neste sábado.





Thiago foi substituído com problema muscular no primeiro tempo do último jogo do Campeonato Inglês no último domingo contra o Wolverhampton, e Fabinho não jogava desde que saiu mancando com problemas na coxa na vitória contra o Aston Villa em 10 de maio.

Ibrahima Konaté começará na zaga ao lado de Virgil van Dijk.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que escalou Karim Benzema e Vinícius Júnior no ataque, terá o retorno do defensor David Alaba, após o austríaco perder os últimos seis jogos do Real por causa de uma lesão no músculo da perna, sofrida no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester City no fim de abril.

O italiano de 62 anos, que fará história neste sábado como o primeiro técnico a trabalhar em cinco finais de Liga dos Campeões e pode se tornar o primeiro a vencer a competição quatro vezes, manteve fé no meia uruguaio Federico Valverde, em detrimento de Rodrygo.

O atacante brasileiro ficará no banco de reservas. Os substitutos do Real Madrid foram muito eficazes durante a incrível sequência de reviravoltas contra Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City.

A partida será disputada no Stade de France, após a Uefa transferi-la de São Petersburgo para Paris após a invasão da Rússia à Ucrânia, que Moscou chama de “operação especial”.