Fabinho deixa Liverpool e assina com saudita Al-Ittihad

O meio-campista do Liverpool, Fabinho, assinou um contrato de três anos com o saudita Al-Ittihad, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (31).

O brasileiro de 29 anos chega ao time de Jidá por cerca de 46 milhões de euros (R$ 239 milhões na cotação atual). Fabinho vai encontrar em seu novo time outros jogadores que brilharam no futebol europeu nos últimos anos, como os franceses Karim Benzema e N’Golo Kanté.

Fabinho chegou ao clube de Anfield vindo do Monaco em 2018 e participou de 219 jogos com a camisa dos ‘Reds’, conquistando a Champions League (2019), a Premier League (2020), a FA Cup (2022), a Copa da Liga e o Mundial de Clubes.

“Hoje deixo minha casa. Foram cinco anos vestindo esta camisa e sempre com a maior honra e felicidade possível”, escreveu o jogador no X, antigo Twitter.

“Nestes cinco anos cresci como jogador, como homem, realizei sonhos… Com esta camisa conquistei todos os títulos que um jogador sonha conquistar”, acrescentou.

Sua transferência ocorre depois da saída do capitão do Liverpool, Jordan Henderson, que na semana passada encerrou seu ciclo de doze anos no clube inglês para se juntar ao saudita Al-Ettifaq, treinado pelo também inglês Steven Gerrard.

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, também viu os meias Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain e James Milner irem embora nesta pré-temporada.

Mas o clube compensou as perdas no setor com as chegadas do argentino Alexis Mac Allister e do húngaro Dominik Szoboszlai.

