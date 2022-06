Fabinho brilha com dois gols e garante virada do CRB contra Chape, na Arena Condá Jogador marcou um gol em cada tempo na vitória alagoana

Nesta terça-feira (21), o CRB enfrentou a Chapecoense, atuando fora de casa, e viu os mandantes abrirem o placar na primeira etapa, mas em seguida, ainda no primeiro tempo conseguiu o empate com Fabinho. Na segunda etapa, o atacante brilhou novamente e fez o tento da virada, dando os três pontos para o Galo





Com o resultado, o Galo chegou aos 18 pontos e ocupa a sétima colocação. Por outro lado, a Chape estaciona em 13º. com 15 tentos conquistados.

UM GOL PARA CADA!

A Chapecoense começou melhor e teve uma boa oportunidade com Léo, de cabeça. Mais tarde, Fernando levantou bola na área, a zaga cortou, Thiago Real bateu no canto e Diogo Silva fez ótima defesa.

A primeira boa oportunidade do CRB surgiu aos 30 minutos, com Emerson Negueba invadiu a área, ficou cara a cara com o goleiro, mas mandou para fora. Em seguida, Orejuela fez grande jogada pela direita, deixou Raul no chão, tabelou com Tiago Real, tocou para Éderson balançar o fundo das redes.

Na reta final, Negueba recebeu na grande área, rolou para Anselmo Ramon que parou em grande defesa de Vagner. No fim, Fabinho chegou de trás, tabelou com Anselmo Ramon e tocou na saída do goleiro para empatar o confronto.

A VIRADA!

Na volta do intervalo, Fernando invadiu a área e chutou forte para defesa de Diogo Silva. Em seguida, Tiago Real bateu curto e Éderson aproveitou na segunda trave, mas Romão tirou em cima da linha. A resposta do CRB foi em voleio de Anselmo Ramon, defendido por Vagner.

Aos 26′, Anselmo Ramon encontrou Fabinho livre de marcação, o atacante do CRB avançou em velocidade, invadiu a área e tocou na saída de Vagner para virar o duelo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Chapecoense x CRB

Local: Arena Condá, Chapecó-SC

Data/horário: 21/06/2022 – 19h (de Brasília)

​Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Analista de campo: Claudemir Maffessoni (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Vinicius Furlan (SP)

Assistente VAR: Herman Brumel Vani (SP)

Observador de VAR: Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (SC)

​Cartões amarelos: Fabinho, Gilvan (CRB), Claudinho (Chapecoense)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Éderson (34’/2T) (1-0), Fabinho (47’/2T) (1-1), Fabinho (24’/2T) (1-2)

Chapecoense – Técnico: Gilson Kleina

Vagner; Ryan (Matheus Bianqui 33’/2T), Léo, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Marcelo Freitas (Betinho 28’/2T) e Tiago Real (Claudinho 16’/2T); Chrystian, Ederson (Jonathan 33’/2T) e Orejuela (Rodrigo Silva 28’/2T).

CRB – Técnico: Daniel Paulista

Diogo Silva; Gum, Wellington Carvalho e Gilvan; Raul Plata (Reginaldo 23’/2T), Marthã, Wallace e Guilherme Romão; Fabinho (Richard 33’/2T), Emerson Negueba (Gabriel Conceição 45’/2T) e Anselmo Ramon (Iago Mendonça 45’/2T).

