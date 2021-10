Fabiano Contarato entra com ação contra empresário bolsonarista por comentário homofóbico

O senador Fabiano Contarato moveu um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra o empresário bolsonarista Otávio Oscar Fakhoury. Na ação, o parlamentar pede indenização de R$ 100 mil por dano moral como forma “de amenizar o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta, para que não volte a repetir o ato”. As informações são do jornal O Globo.

No dia 12 de maio deste ano, Contarato publicou uma mensagem no Twitter cobrando a prisão do ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro Fabio Wajngarten e errou a grafia da palavra “flagrancial” escrevendo que havia “estado fragrancial configurado”.

O empresário republicou a mensagem de Contarato ofendendo o parlamentar em função da orientação sexual do senador. “O delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário… Quem seria o “perfumado” que lhe cativou?”, escreveu.

O caso está tramitando na 16ª Vara Cível de Brasília.

