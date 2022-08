Fabiana Karla critica elogios a seu emagrecimento: ‘Não cedo à pressão estética’

Da Redação 16/08/2022 - 11:01 Compartilhe

Fabiana Karla está se dedicando aos exercícios físicos. A atriz, que está no ar coma série “Rensga Hits” e com o humorístico “Central de Bicos”, compartilha em suas redes sociais a sua rotina de exercícios e boa alimentação.

Nas redes sociais, os fãs elogiam a dedicação de Fabiana e a elogiam pelas mudanças em seu corpo.

“Voltei agora (a praticar esportes) por uma questão de saúde e autocuidado. Ainda tendem a me elogiar nesse sentido como uma questão de beleza, como se eu estivesse fazendo algo para isso. Mas não, só estou trabalhando muito. Acham que estão elogiando alguém que emagreceu, mas pode ser algum tipo de problema. Não é o meu caso. Mas continuo com meu plano alimentar”, contou para a coluna de Patricia Kogut.

Ela diz ainda que entende que as pessoas não falem por mal e que não veria problema em passar por uma transformação física para um trabalho.

“Os convites que eu recebo são de acordo com meu físico. Mas se eu precisar me desafiar o personagem só precisa me encantar. Meu corpo está a serviço da arte. Não cedo à pressão estética. Olho no espelho e gosto do que vejo”, contou.