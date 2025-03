Fabiana Justus tem mal-estar e febre e é levada ao hospital

A empresária Fabiana Justus, 38 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, na última terça-feira, 19, que precisou ser hospitalizada após sentir mal-estar e febre. Ela está em remissão de leucemia mieloide, um tipo de câncer no sangue, diagnosticada em janeiro de 2024.

“Meu dia começou no hospital. Acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus, era só uma mega infecção urinária. Já estou tratando e fui liberada para casa”, contou ela através dos Stories.

Já na manhã desta quarta-feira, 19, a filha de Roberto Justus compartilhou novo registro para contar o motivo da ida ao médico.

“Bom dia, já cheguei aqui no hospital para tomar o antibiótico na veia”, disse, também através dos stories, ao publicar clique registrado enquanto recebia medicação.

Recentemente, Fabiana detalhou a necessidade do uso contínuo da medicação do tratamento contra o câncer pelos próximos dois anos.

“Todo mês eu tomo uma medicação de manutenção do tratamento. Vou durante uma semana por mês todos os dias no hospital tomar e volto para casa, daí eles fazem exames de controle etc. Essa medicação eu tenho que tomar por dois anos. Acaba em março de 2026”, explicou, afirmando que soube da periodicidade e da duração desde o começo do tratamento.