Fabiana Justus se diverte ao surpreender amigos com novo penteado: ‘Você não está bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 20:45 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 38 anos, resolveu testar um novo penteado, nesta segunda-feira, 30, para brincar com as pessoas à sua volta e se divertir com as reações. Ela está com os cabelos ainda curtinhos por conta das sessões de quimioterapia que enfrentou para tratar leucemia mieloide, câncer diagnosticado no início deste ano.

A filha de Roberto Justus se recupera da doença, que entrou em remissão em julho. O penteado escolhido a deixou parecida com o personagem de Jim Carrey no filme “Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros” (1995)

“Testei um novo penteado. Saí do banho e penteei tudo para frente. Ficou horrível. Quero ver a reação das pessoas”, disse ela, aos risos, em vídeo postado nos Stories do Instagram.

+Fabiana Justus planeja primeira festa após transplante de medula óssea

+Especialista detalha fim da intolerância à lactose após transplante de medula, como relatado por Fabiana Justus

Fabiana não controlou o riso diante da reação de suas funcionárias: “Mulher, o que aconteceu? Você não está bem”, disparou uma delas.

“Estou me sentindo o próprio Jim Carrey no filme Debi & Loide. Não está bom, não”, concordou a empresária.

Outra funcionária a comparou com o humorista Batoré.

Antes de brincar em casa com penteado de gosto duvidoso, Fabiana falou sobre ter raspado a cabeça em meio ao tratamento contra o câncer.

“Agora olho minhas fotos sem cabelo nenhum e acho super estranho. Na época, eu não achava, já estava acostumada. Sinto que tive que me adaptar a não ter cabelo e agora tenho que me readaptar, me entender, me enxergar com esse meu cabelo. É difícil pra caramba. Não é uma escolha nossa. São fases difíceis com o espelho”, desabafou ela.

“Tem horas que eu me olho e me gosto, mas muitas vezes é uma quebra de expectativa. Tenho uma expectativa de me enxergar de um jeito e vejo de outro. Estou ansiosa para deixá-lo crescer”, confessou a empresária.