Fabiana Justus revela que vai receber a mesma vacina que filho de 1 ano: ‘É muito inusitado’

A empresária Fabiana Justus, 38 anos, contou uma situação curiosa sobre o processo pós transplante de medula óssea. Nesta quarta-feira, 27, ela usou as redes sociais para revelar que precisa tomar a mesma vacina que o filho Luigi, de apenas 1 ano.

É que a influenciadora vai se revacinar após o transplante. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide, em janeiro deste ano, e dois meses após se submeteu ao procedimento.

“Estou marcando a vacina amanhã pra nós dois. Eu e ele tomarmos a mesma vacina, que é muito inusitado… Eu tomo todas as vacinas do calendário dos bebês. […] Faltam poucas vacinas pra eu terminar as que eu preciso agora, aí só em março, faltam duas. Na verdade, essas duas que eu vou tomar em março, e depois só com dois anos do transplante”, explicou ela através de vídeos nos Stories do Instagram.

No Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado também nesta quarta-feira, a filha de Roberto Justus aproveitou para comentar a importância do diagnóstico precoce.

“A gente precisa ouvir o próprio corpo. Se não fosse a minha intuição, eu não teria percebido tão cedo o ex-câncer que eu tive. Se tem um jeito da gente combater essa doença horrorosa, é prestando atenção nos sinais que o corpo nos dá. Fiquem atentos e sigam a intuição de vocês”, alertou ela.