Fabiana Justus revela que está proibida de tomar sol após transplante e justifica: ‘Todo cuidado é pouco!’

Da Redação 30/07/2024 - 21:40

A empresária Fabiana Justus, 37 anos, revelou que um dos cuidados que ela precisou passar a ter após ter sido submetida a um transplante é com o sol. Nesta terça-feira, ela contou a seus seguidores no Instagram que está proibida de se expor à incidência solar e explicou as razões.

Ao abrir sua caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora foi questionada por vários seguidores sobre os cuidados com a exposição solar. Ela esclareceu os motivos de estar sempre protegida com lenços, chapéu e óculos de sol quando está ao ar livre.

Fabiana disse que a exposição ao sol pode prejudicar o seu processo de recuperação. Ela foi diagnosticada em janeiro deste ano com leucemia mieloide, um tipo de câncer, e recebeu transplante de medula dois meses depois.

“Tem um negócio pós-transplante de medula que se chama GVHD. A medula nova pode ‘atacar’ partes do corpo. Graças a Deus não tive e, se Deus quiser, não terei”, disse ela.

Mas, a filha de Roberto Justus tranquilizou seus seguidores ao dizer que a restrição é temporária.

“O sol pode ativar o GVHD da pele (que causa vermelhidão, coceira e irritação), então todo cuidado é pouco! Isso não é para sempre, mas é por um bom tempo”, explicou a influenciadora.

