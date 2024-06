Fabiana Justus revela choro de alívio por recuperação em meio a tratamento contra câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 7:35 Para compartilhar:

Fabiana Justus, de 37 anos, foi diagnosticada em janeiro deste ano com leucemia mileoide aguda, e desde então, tem se dedicado ao tratamento contra o câncer nestes últimos meses.

A empresária e influenciadora já passou por sessões de quimioterapia, um transplante de medula óssea e tem recebido medicações de manutenção para a doença não voltar. Na noite da última quarta-feira, 5, contou que chorou de alívio por conta da recuperação.

“Chorei muito agora no jantar com o Bruno. Um choro de emoção, misturado com alívio por estar bem, pelos resultados dos exames estarem bons, por poder estar em casa com a minha família”, escreveu a influenciadora sobre o jantar com o marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona.

“Tenho chorado pouco, mas não é consciente. Acabo segurando sem querer, mas, quando vem, é choradeira de lágrimas. Hoje, agradeci o dia inteirinho e seguirei assim, grata”, completou Fabiana, que é filha de Roberto Justus.