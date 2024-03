Fabiana Justus retorna ao hospital para continuar tratamento contra leucemia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 14:47 Para compartilhar:

Fabiana Justus retornou ao hospital nesta segunda-feira, 18, para continuar o tratamento contra leucemia mieloide aguda. A influenciadora tem intervalos em casa, ocasiões em que desfruta do tempo ao lado de sua família.

Em seu Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou registros dos dias que passou ao lado do marido e dos filhos e refletiu sobre o casamento. “O domingo que eu precisava antes de continuar a batalha mais importante da minha vida!”, escreveu.

Nas fotos, ela aparece na piscina com a família e com Luigi, seu filho mais novo, no sofá de sua casa. “Hoje aproveitei para descer um pouco no prédio, curtir a piscina com as crianças. Grudei neles assim como fiz desde quando tive minha alta do hospital… e vou me agarrar nesses momentos enquanto estiver longe.”

Fabiana afirmou que sabe que a batalha vai ser difícil, porém necessária. “Sei que não vai ser fácil, mas sei também que é necessário. Ficarei longe deles por mais um período, mas é para ganhar a minha vida com eles de volta.”

A influenciadora finalizou a postagem agradecendo pelo carinho e orações que está recebendo dos fãs, amigos e família.

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano e está em tratamento desde então.

