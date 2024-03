Fabiana Justus relembra como contou sobre a leucemia para as filhas: ‘Não usei a palavra câncer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/03/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Fabiana Justus está em casa em seu primeiro intervalo entre os ciclos de tratamento contra leucemia mieloide aguda, após 35 dias internada. A influenciadora digital foi diagnosticada com a doença no final de janeiro e precisou ser hospitalizada às pressas, sem tempo de explicar para as filhas gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, a situação. No Instagram, nesta quarta-feira, 6, ela relembrou como foi a conversa com as pequenas.

“Quando fui para o hospital, elas estavam em casa, jantando. Falei que ia no médico ver uma dor nas costas… depois internei e não consegui explicar nada direito”, começou ela, que também é mãe de Luigi, de seis meses.

“Quando passou o turbilhão, consegui pensar numa explicação melhor. Falei da seguinte maneira: ‘filhas, a mamãe descobriu que os soldadinhos de defesa dela estão fraquinhos. Ela precisa fazer um tratamento para eles ficarem fortes de novo'”, relembrou.

Mesmo sem revelar o diagnóstico, Fabiana disse que as filhas foram compreensivas e estão prestativas. “Elas entenderam com isso que tenho que ficar mais isolada, que não posso pegar nada, etc. Estão super fofas e cuidadosas comigo. Crianças entendem mais do que a gente imagina! Não usei a palavra ‘câncer’, não falei ‘leucemia’ também. Acho elas muito novas, e acho que não precisamos nomear ainda (minha opinião). Mais pra frente explicarei tudo. Quando entenderem melhor”, finalizou.

