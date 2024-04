Fabiana Justus relata mudança na pele após transplante de medula: ‘Bem sensível’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Em tratamento contra um câncer, Fabiana Justus passou por um transplante de medula recentemente e está em casa. Nas redes sociais, a influenciadora digital tem compartilhado parte da rotina e nesta segunda-feira, 29, relatou algumas mudanças na pele e em seus cuidados diários.

“Uma make bem basiquinha, mas que dá aquele up na autoestima. Considerações: estou evitando base e fazendo muito skincare, pois minha pele está bem sensível após o transplante. Estou usando o mínimo de produtos possíveis (para ser prática também). Estou evitando passar máscara de cílios, porque eles caíram um pouco e não quero que eles caiam mais”, contou Fabiana.

Doação de medula óssea

Na manhã desta do dia 27 de março, influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, que no final de janeiro revelou ter sido diagnosticada com leucemia, compartilhou nas redes sociais que recebeu a doação de medula óssea de uma pessoa anônima.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ahh se todos no mundo fossem assim… você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, começou Fabi.

“Estou escrevendo como se você estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bençãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo… meu ‘gêmeo’ de medula! Desde o dia que soube que encontraram eu só agradeço. E seguirei eternamente grata”.

“Ainda temos um caminho pela frente… precisamos aguardar a ‘pega’ da medula para poder ter alta do hospital. Depois continuar me cuidando e isolada por um tempo, fazendo bastante acompanhamento. Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi GIGANTE!!! 27/03- dia que recebi minha NOVA MEDULA! Agora peço a vocês por favor MUITA energia na nossa corrente maravilhosa de amor, para que a medula pegue e dê tudo certo!”, completou a filha de Roberto Justus.