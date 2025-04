Fabiana Justus relata momentos de agonia após crise em academia

A influenciadora Fabiana Justus, de 38 anos, passou por um momento delicado neste sábado, 12, após sofrer uma forte crise de labirintite enquanto fazia alongamentos na academia. Segundo ela, foi preciso pedir ajuda urgente ao marido, Bruno Levi D’Ancona, e à funcionária que estava em casa, pois não conseguia caminhar sozinha.

“Vocês não têm ideia do quanto eu passei mal. Tive que pedir socorro. Mandei para o Bruno e para a Si. A Si está aqui esse final de semana. E aí ela viu primeiro, desceu para me buscar, daí o Bruno veio, enfim. Eu não ia conseguir andar”, contou Fabi, deitada na cama, em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Ela explicou que tem histórico da condição, mas que há tempos não sofria com episódios por conta de uma rotina alimentar equilibrada. “Eu tenho labirintite há muitos anos, só que fazia muito tempo que eu não tinha crise. Especialmente porque a minha alimentação está bem saudável, sem açúcar e tal, que são gatilhos para a labirintite”, explicou.

Fabiana disse ainda que procurou um médico, tomou o medicamento indicado e optou por repousar em casa, abrindo mão de dois compromissos familiares. “As crianças foram com o Bruno em duas festinhas e eu vou ficar aqui de molho, mais quietinha. Mas, nossa, como é ruim. E dá enjoo, é um mal-estar”, desabafou.

A influenciadora é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, e Luigi, de 1 ano.