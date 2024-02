Fabiana Justus posta homenagem a amiga enfermeira: ‘Junto comigo para enfrentar qualquer coisa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Fabiana Justus, de 37 anos, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda recentemente. Na tarde deste sábado, 3, ela publicou uma homenagem para Simone Maciel, sua amiga pessoal que trabalha como enfermeira.

“Deus coloca anjos no nosso caminho. Lembro do dia em que fui para casa pela primeira vez com as gêmeas. Mãe de primeira viagem, apavorada, ansiosa. Cheguei em casa e vi a Si. Lembro até hoje que parecia que tinha uma luz em volta dela. Luz de anjo, mesmo, sabe?!”, escreveu.

“Ela entrou para cuidar dos meus bens mais preciosos, mas a gente passou a cuidar uma da outra. É uma relação de amizade verdadeira, de troca, de amor! E diante dessa nova batalha na minha vida, cá está ela novamente, pronta para lutar junto comigo e enfrentar qualquer coisa… Juntas! Eu te amo! Para sempre!”, continuou Fabiana Justus.

A filha de Roberto Justus ainda publicou uma sequência de fotos em que a amiga aparece usando roupas bem-humoradas, como nariz de palhaço, jaqueta de unicórnio, aventais que simulam corpos ‘sarados’ e até uma fantasia de garrafa de ketchup.

Simone publicou um comentário agradecendo a postagem: “Eu estou aqui muito emocionada… Que mensagem linda, que diz muito sobre nós! Juntas para sempre. Te amo até o infinito e além dele, também”.

Fabiana e Simone, que é especialista no tratamento de recém-nascidos, se conheceram em 2019, quando a influenciadora teve suas filhas gêmeas, Sienna e Chiara, e contratou-a para cuidar delas. Desde então, a dupla mantém uma boa relação.

Na última sexta-feira, 2, Fabiana Justus também compartilhou o momento em que Simone escrevia mensagens de otimismo na janela de seu quarto, como “Um dia de cada vez”, “fé”, “Deus é maior”, “O amor cura”, “O Brasil está com você” e “Lá vem o sol”.

