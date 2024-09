Fabiana Justus planeja primeira festa após transplante de medula óssea

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 10:17 Para compartilhar:

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais no sábado, 28, para revelar que pretende dar uma festa em comemoração aos 38 anos. Apesar de ter feito aniversário em 9 de setembro, a reunião da filha de Roberto Justus também será em comemoração aos 180 dias que recebeu um transplante de medula óssea.

Fabi foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro e, desde então, vem compartilhando sua rotina e as etapas do tratamento contra a doença. Atualmente, ela considera estar curada.

“Eu vou fazer uma festa em comemoração aos meus 38 anos e aos 180 dias do meu transplante. Com autorização dos médicos, inclusive eu os convidei”, contou a influenciadora, nos stories de seu Instagram. Segundo ela, a celebração acontece no fim de semana de 5 e 6 de outubro em um espaço aberto.

“Eu coloquei no convite para não irem se estiverem com sintomas de qualquer coisa. A festa será num local arejado. Eu já tomei muitas das vacinas e já passei dos seis meses que tinham mais restrições. Depois de muitos meses de reclusão, resolvi comemorar com o aval dos meus médicos”, justificou ela, que passou meses em isolamento em casa com o marido, Bruno Levi D’Ancona, e os filhos, Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 1.

Nos stories, Fabi ainda disse que pretende chamar a irmã Lu Justus e a ex-madrasta Ticiane Pinheiro.

