Fabiana Justus mostra resultados de treinos nas redes sociais

Fabiana Justus aproveitou a noite de sexta-feira, 21, para mostrar os resultados dos treinos na academia. Depois de receber alta do hospital, onde ficou internada com infecção urinária, a influenciadora decidiu se exercitar.

Por meio dos stories no Instagram, ela publicou uma selfie no espelho, usando um top e short. Fabiana apareceu suada e ainda exibiu o abdômen definido. “Desci pra movimentar o corpo”, escreveu. Depois, a influenciadora usou o feed para relembrar a internação.

“Quem me vê / quem me viu. Semaninha punk pra lembrar que a vida é feita de altos e baixos… Terminando a semana graças a Deus MUITO melhor do que eu comecei! (A foto do dia que eu fui para o ps está impublicável, então coloquei essa do meio da semana que eu já estava mais felizinha tomando o antibiótico kkk)”, disse.

A influenciadora precisou ser internada no dia 18 de março e usou as redes sociais para informar sobre seu estado de saúde. Segundo ela, acordou com muita febre e mal-estar, por isso decidiu ir ao hospital.

“Oi, gente! Meu dia começou no hospital… acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária!”, iniciou, na publicação em que mostra seu braço a pulseira do hospital. “Já estou tratando e fui liberada pra casa”, completou a filha de Roberto Justus.