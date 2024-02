Fabiana Justus mostra reação das filhas após raspar cabelo: ‘Crianças sempre surpreendem’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 19:42 Para compartilhar:

Após contar ter tomado a decisão de raspar o cabelo em meio a um tratamento contra leucemia, a influenciadora Fabiana Justus compartilhou a reação das filhas, Chiara e Sienna, de 5 anos, ao lhe verem pela primeira vez com o cabelo raspado. Filha do empresário Roberto Justus, ela mostrou um vídeo sobre o processo nesta segunda-feira, 12, no Instagram.

Fabiana comentou que sua maior preocupação era em relação a como as filhas lidariam com a situação. “Queria tentar transformar em algo leve, queria muito que elas entendessem. Graças a Deus, as crianças sempre nos surpreendem”, escreveu.

A influenciadora relatou ter conversado com as filhas com uma peruca até contar sobre a mudança. O marido de Fabiana, Bruno Levi D’Ancona, leu um livro para as crianças sobre uma mãe “que ficou dodói e tomou um remédio que cai o cabelo”. “Criança precisa dessa parte mais visual para entender”, disse.

Depois de Bruno comentar sobre o assunto com elas, a influenciadora fez uma chamada de vídeo, ainda de peruca, em que respondeu a perguntas das filhas sobre o assunto. “Fui explicando que, se o cabelo cai, significa que o remédio está fazendo efeito, que ele está deixando a mamãe mais forte, e isso é algo muito bom”, completou.

Fabiana, então, fez nova ligação em que inicialmente apareceu de lenço e, depois, mostrou o cabelo raspado para as crianças. Ela celebrou a reação das meninas. “Foi muito mais leve e tranquilo do que imaginei. Achei importante prepararmos elas antes, para não levarem um susto”, comentou.

A influenciadora ainda contou que as três combinaram de raspar o cabelo de Bruno quando Fabiana puder ir para casa entre os tratamentos. Além de Chiara e Sienna, os dois também são pais de Luigi, de 5 meses.

Assista ao vídeo publicado por ela clicando aqui .

Diagnóstico de leucemia

Em janeiro, Fabiana compartilhou em suas redes que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, condição que descobriu em ida ao pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre. “Estou muito confiante, minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança”, afirmou.

Ela também relatou como está se sentindo após o diagnóstico: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que ‘tô’ num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Emocionada, falou também do processo de desmame do filho Luigi e sobre a dificuldade de ficar longe das gêmeas Chiara e Sienna. Durante o primeiro estágio do tratamento, as visitas devem ser controladas.

“O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”, explicou.

Fabiana é filha do empresário Roberto Justus com a também empresária Sacha Chryzman. Ele comentou no vídeo de Fabiana: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva. Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado. Te amo”. A mãe, Sacha, também mandou suas energias positivas pelos comentários.

