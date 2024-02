Fabiana Justus mostra primeira noite em casa com a família após um mês internada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 7:55 Para compartilhar:

Fabiana Justus passou a primeira noite em casa após receber alta na tarde de domingo, 25, depois de 35 dias internada em tratamento contra leucemia mieloide aguda. No Instagram, ela compartilhou o momento ao lado do marido Bruno D’ancona e os três filhos, Chiara e Sienna, de 5 anos, e Luigi, de 6 meses.

“Me dividi o dia inteiro para conseguir curtir ao máximo meus amores. Mais feliz impossível”, declarou Fabiana, mostrando os cuidados com os filhos.

Em um momento registrado por Simone, enfermeira que está acompanhando a influenciadora digital, Fabiana aparece dançando com o marido e os filhos. “Eles arrastaram os móveis pra ter espaço pra dançar, pra estarem juntos na mesma sintonia… e você, já bagunçou a casa, desligou a TV, desapegou do celular para estar com seus tesouros? Precisamos dar mais valor às pequenas coisas! Obrigada, meu Deus, por tanto e por presenciar essas cenas, e ter a certeza de que todos nós sairemos de tudo isso infinitamente gratos”, escreveu a profissional.

Para compensar a saudade, Fabiana também reuniu os filhos em seu quarto durante a noite, para que todos pudessem dormir juntos. “Hoje todo mundo vai dormir juntinho! Mas, para caber, improvisamos desse jeito, elas amaram”, escreveu ela, mostrando que o casal juntou as camas dos filhos.

