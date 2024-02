Fabiana Justus mostra encontro emocionante com o filho no hospital; veja vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/02/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Fabiana Justus, que passa por um tratamento de câncer, emocionou os seguidores por conta de um post em seu perfil no Instagram, com o registro do reencontro com o seu filho mais novo Luigi.

“Fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe. Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim… Quietinho. Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento”, escreveu a influencer, que é filha de Roberto Justus.

Veja o encontro aqui

No mesmo dia, Fabiana recebeu visita de suas filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, que comemoravam 5 anos de idade. “O dia é de vocês, mas o presente quem ganhou fui eu… pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias!”, escreveu ela.

Fabiana está internada em São Paulo com leucemia mieloide aguda, condição diagnosticada em janeiro deste ano.

