Fabiana Justus inicia novo tratamento de saúde um ano após transplante

Fabiana Justus, 38 anos, deu início a mais uma etapa em seu tratamento de saúde após ser diagnosticada, em janeiro de 2024, com leucemia mieloide, um tipo de câncer raro no sangue. Ela foi submetida a um transplante de medula dois meses depois e a doença já entrou em remissão.

Agora, a influenciadora está fazendo uso de corticoide para evitar reação à medula transplantada. O novo tratamento foi necessário após monitoramentos de GVHD (Graft Versus Host Disease) apontarem que algumas áreas do organismo estão sendo atingidas pela nova medula óssea como forma de defesa.

+Testamento de Gene Hackman e esposa avalia imóveis em mais de R$ 60 milhões

+Depardieu reafirma inocência em julgamento em Paris por agressão sexual

“Isso é um sinal bom, quer dizer que a minha medula pegou muito bem, mas, quando você faz um transplante de medula, um dos riscos pós-transplante é o GVHD, que é a medula contra o meu corpo, porque ela entra em um corpo que não conhece, por mais compatibilidade que tenha”, explicou Fabi, em vídeo publicado no Feed do Instagram, nesta quarta-feira, 26.

“Por um lado, os meus médicos falam que é até bom ter um pouco de GVHD pós-transplante, porque significa que a medula realmente pegou e está superativa. Enfim, isso é ótimo. E eles vão monitorando: se está com GVHD aqui e ali, tem vários lugares que podem ser afetados. No meu caso, deu um pouco em cada lugar, então tive alguns GVHDs. Chegou a um ponto em que eles quiseram tratar, controlar, na verdade”, disse.

Como parte complementar do tratamento, a empresária está seguindo uma dieta restrita, com baixo teor de carboidratos e zero açúcar. O regime alimentar tem a finalidade de minimizar os efeitos colaterais dos remédios que está administrando, que são em máxima dose.