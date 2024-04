Fabiana Justus ganha o carinho da família após receber alta do hospital: ‘Em casa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 21:25 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 37 anos, comemorou após receber alta hospitalar, nesta terça-feira, 16, após o fim de mais uma etapa no seu tratamento contra leucemia mieloide. Ela compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram ao compartilhar cliques em casa, ao lado da família.

A influenciadora publicou registro ao lado do marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona, 41, e dos três filhos: os gêmeos Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, de cinco meses, em sua casa, em São Paulo.

“Em casa. Obrigada, Deus”, escreveu na legenda da publicação no Feed com um carrossel de registros.

Nos comentários, amigos e familiares comemoraram a notícia.

“Graças a Deus! Nos braços dos seus amores”, escreveu a apresentadora Ana Hickmann. “Que alegria”, celebrou Dani Calabresa. “Que notícia maravilhosa, Fabi! Ganhei meu dia”, comemorou um seguidor.

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide em janeiro deste ano. Durante dois meses, ela foi submetida a sessões de quimioterapia e outros tratamentos contra a doença.

No dia 9 de abril, a influenciadora comemorou o sucesso do transplante de medula, realizado no dia 31 de março.

“Minha medula nova pegou”, informou ela, acrescentando que 9 de abril é também a data de seu casamento.

