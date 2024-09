Fabiana Justus ganha festa de aniversário surpresa no hospital

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 19:06 Para compartilhar:

Fabiana Justus completou 38 anos na semana passada, no dia 9 de setembro. A influenciadora, que foi diagnosticada com leucemia em janeiro e anunciou remissão do câncer em julho, ganhou uma festa de aniversário surpresa no hospital nesta terça-feira, 17.

Ela foi recebida pelas enfermeiras, que cantaram parabéns. O quarto estava decorado com bexigas e uma carta da equipe esperava por ela. Fabiana compartilhou um vídeo do momento nos stories do Instagram. “Ganhei festinha de aniversário no hospital. Fofas! Vocês são demais!”, escreveu ela.

“Hoje, comemoramos não só o seu aniversário, mas também sua incrível força de vontade. Com determinação e positividade, você enfrentou esse desafio e saiu da luta ainda mais forte. Sua resiliência é uma inspiração. Agora é hora de encarar o futuro com confiança, pois ele está cheio de grandes possibilidades e momentos felizes. Que esta nova fase da vida seja preenchida com sorrisos, amor e muita saúde”, diz a carta.

O motivo da visita foi o tratamento de manutenção contra a doença. Por conta disso, Fabiana frequenta o hospital com certa regularidade para tomar medicamentos que impedem o retorno das células cancerígenas.