Fabiana Justus faz desabafo após acidente com filha: ‘Mãe não tem um segundo de paz’

Fabiana Justus utilizou as redes sociais para compartilhar um susto que passou com uma de suas filhas gêmeas, Chiara, 6, neste domingo, 27. De acordo com a influenciadora, a pequena fraturou o punho após um acidente no no parquinho.

Em um vídeo gravado no hospital, a influenciadora explicou que ela e a família estavam em um passeio no parque quando Chiara se acidentou ao brincar no trepa-trepa. “Mãe não tem um segundo de paz”, brincou.

“Kiki caiu em cima do braço. Como estava com bastante dor, trouxemos para ver se quebrou. Resultado: fraturou o punho! Mas é pequena! Nada grave, mas terá que imobilizar”, continuou.

Na atualização seguinte, ela compartilhou uma foto ao lado do marido, Bruno Levi e da pequena, com o braço imobilizado e aproveitou para elogiar a filha: “Orgulho da nossa menina corajosa!”.

Já em casa, Fabiana fez um desabafo sobre como está grata por poder estar ao lado da filha neste momento. “No passado, ela também caiu (graças a Deus, não foi nada grave, sem fraturas), mas eu não pude estar ao lado dela. A sensação de estar longe, enquanto ela precisava de mim, foi horrível! Hoje, estou extremamente aliviada por ter sido apenas uma fratura pequena. Coração de mãe sofre, né?”.