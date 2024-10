Fabiana Justus esclarece ausência dos sogros no seu aniversário de 38 anos: ‘A gente se dá muito bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 20:59 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus falou sobre a festa para comemorar seus 38 anos, e esclareceu a ausência dos sogros, que gerou especulações na web. Nesta terça-feira, 8, ela abriu sua caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por seguidores.

“A família do Bruno [Levi D’Ancona] não foi à sua festa?”, perguntaram alguns internautas.

+Glow News – Entenda a briga entre Fabiana Justus e Mel Mizue; Rafaella Justus também entrou na confusão

+Fabiana Justus planeja primeira festa após transplante de medula óssea

A filha de Roberto Justus confirmou que a festa não contou com as presenças dos pais do seu marido e explicou as razões.

“Essa [pergunta] apareceu bastante, vou responder por vídeo. Meus sogros estão viajando, estão na Itália, então eles perderam a festa. Infelizmente, essa viagem deles já estava marcada e quando marquei a festa, eles não podiam mudar. Meu sogro é médico, ele vai para bastante congresso fora do Brasil, então não dava”, esclareceu ela.

Fabi aproveitou, ainda, para falar sobre sua relação com os sogros.

“Eles não estavam aqui, mas a gente se dá muito bem. Eles só não aparecem tanto porque eu não gosto de ficar expondo as pessoas que não são expostas na internet, entendeu? Só por isso. Meu cunhado e minha cunhada estavam lá [na festa]. Inclusive, filmei minha cunhada, postei no dia da festa, então tudo certo”, disse.

Fabiana completou 38 anos no dia 9 de setembro, em meio ao seu tratamento contra o câncer, e decidiu comemorar um mês depois, já com o processo de recuperação bem avançado.

A celebração, realizada no último sábado, 5, acontece seis meses após a influenciadora ser submetida a um transplante de medula.

Em janeiro deste ano, Fabi foi diagnosticada com leucemia mieloide e recebeu transplante em março Ela precisou realizar sessões de quimioterapia, o que fez seu cabelo cair. Agora, a influenciadora já comemora o aumento dos fios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)