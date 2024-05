Fabiana Justus detalha restrição alimentar em tratamento de câncer: ‘Zero açúcar, glúten, fritura’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 21:16 Para compartilhar:

Fabiana Justus, 37 anos, vem compartilhando com seus seguidores no Instagram os cuidados com a saúde desde que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer, em janeiro deste ano. Já no mês de março, ela recebeu transplante de medula óssea, mas o tratamento seguiu exigindo alguns cuidados, incluindo sessões de quimioterapia.

Em casa, ela segue à risca as orientações médicas, sobretudo com a alimentação. Nesta quinta-feira, 23, a filha do empresário Roberto Justus respondeu algumas curiosidades dos seguidores sobre a sua nova rotina e contou que tenta levar uma vida mais saudável, com algumas adaptações em casa.

+Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana Justus celebra mesversário do filho: ‘Peter Pan!’

+Fabiana Justus conta por que não usou touca de resfriamento para evitar queda de cabelo na quimioterapia

Entre as mudanças que ela precisou promover estão as panelas, Ela trocou as de alumínio por cerâmica, os potes plásticos por vidro e diminuiu o uso de micro-ondas. Fabi contou que tem dado preferência a comidas orgânicas e a sua condição impõe restrições alimentares.

“Se a gente for fazer tudo que falam, entremos em uma neura”, ponderou ela em um dos Stories após abrir a sua caixinha de perguntas.

Essas restrições, segundo ela contou, devem ser feitas durante o tratamento para o câncer.

“Não posso comer tudo ainda, tenho bastante restrições alimentares. Não posso comer tudo. Basicamente todas as restrições que você tem quando está grávida”, começou ela ao explicar o que pode e o que não pode comer.

“Nada cru – carne, peixe, ovo, essas coisas não posso [comer] porque posso pegar uma bactéria. Não posso comer comida de fora, pedir delivery, porque não sabemos como são manipulados os alimentos, se a pessoa lavou a mão e tudo mais”, esclareceu.

“Como estou com a imunidade baixa, tenho que tomar muito cuidado, então as comidas são feitas sempre em casa. Não posso comer fruta de casca muito molinha porque não dá para limpar exatamente como precisa, higienizo muito bem as frutas e legumes. Não como bobeirinhas, bala e essas coisas, evito o açúcar”, contou a influenciadora.

Cismada se seu estilo de vida poderia tê-la levado ao câncer, Fabi disse que conversou com os médicos, mas eles explicaram que os hábitos não tiveram relação com o diagnóstico.

“Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, perguntei aos médicos: ‘posso ter feito alguma coisa que me causou isso [a leucemia]?’. E eles deixaram muito claro que não, o meu caso foi uma mutação. Inclusive, eles analisam tudo: o tipo, os cromossomos, os marcadores. Não sei dizer direito, estou falando de forma leiga”, disse.

“Mas eles disseram que não é hereditário, não posso passar adiante, graças a Deus. Essa era uma preocupação minha. Foi uma mutação e não tem nada que eu podia ter feito. Não tem estudos suficientes para especificar o porquê alguém adquire uma leucemia”, lamentou.