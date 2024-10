Fabiana Justus dá explicação sobre falta de agradecimento ao doador de medula óssea

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 17:10 Para compartilhar:

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou nesta quarta-feira, 9, em suas redes sociais, o motivo de não ter “convidado” seu doador de medula óssea para sua festa. A filha de Roberto Justus chocou os seguidores ao revelar seu diagnóstico de leucemia no final de janeiro.

Ela comemora seu aniversário nesta quarta-feira e na legenda de um post nos stories, a influencer disse: “O meu doador eu só vou poder conhecer com 1 ano e meio do transplante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço que Deus o proteja” após um questionamento sobre o motivo de não ter agradecido a pessoa doadora em seus discurso de agradecimento na festa de comemoração aos 38 anos. Ela ainda disse que preferiu discursar apenas para as pessoas que estavam presentes no evento.

De acordo com o período estipulado, o encontro com o concessor da medula só poderá acontecer em setembro de 2025.

+ Fabiana Justus esclarece ausência dos sogros no seu aniversário de 38 anos: ‘A gente se dá muito bem’

Em abril deste ano, Fabiana fez uma postagem comemorando o aniversário de casamento dela e Bruno D’ancona e os 13 dias do transplante de medula. Na legenda ela escreveu: “Dia 09/04 que já era um dos dias mais felizes da minha vida, agora se tornou um grande marco para mim além de tudo”.

A influenciadora está em remissão, quando o câncer não é mais detectado, e se diz curada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

A Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) determina o anonimato entre os envolvidos no transplante, doador e receptor, por pelo menos, 18 meses, em uma política de confidencialidade.