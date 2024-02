Fabiana Justus dá dica de filme para assistir com a família: ‘Amamos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/02/2024 - 15:47 Para compartilhar:

Fabiana Justus está curtindo os dias em casa. Depois de ter passado 34 dias internada em tratamento contra leucemia mieloide aguda, a influenciadora recebeu alta no domingo, 25, e vem mostrando no Instagram a rotina com a família.

+ Câncer de Fabiana Justus: quais são os próximos passos do tratamento após a alta?

+ Com câncer, Fabiana Justus desabafa sobre medo do tratamento: ‘Dói muito’

Nesta quarta-feira, 28, ela compartilhou mais um momento familiar: uma “sessão cinema” com as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos. O filme escolhido foi “Luca“, da Disney Pixar.

“Que notas vocês dão para o filme?”, perguntou, em vídeo, e foi respondida pelas pequenas com as notas “10” e “1000”.

Além das meninas, ela também é mãe de Luigi, de 6 meses, de seu casamento com Bruno Levi D’Ancona.

O que é leucemia mieloide aguda?

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea. Saiba tudo sobre a doença aqui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias