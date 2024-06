Fabiana Justus conta que perdeu as digitais após tratamento contra câncer: ‘Bizarro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Fabiana Justus, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, passou por um transplante de medula óssea em março, e segue em manutenção do tratamento. Durante esse processo, a influenciadora digital perdeu as digitais, revelou ela no Instagram nesta segunda-feira, 3.

Na rede social a filha de Roberto Justus mostrou que está com dificuldade para abrir a fechadura digital de sua casa. “Vou contar uma coisa aleatória para vocês. Depois do tratamento, o meu dedo não funciona mais. Meus médicos falaram que demora para voltar, achei tão bizarro. Não funciona mais, agora tenho que botar o código”, relatou.

Fabiana está usando as redes sociais para mostrar a rotina do tratamento. Recentemente, ela relembrou os primeiros sintomas da doença. “Para vocês terem ideia, na sexta não estava sentindo nada, isso foi em janeiro. No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas”, relembrou Fabiana.

Sem saber do que se tratava, achando que as dores eram consequências da prática de ginástica, a filha de Roberto Justus chamou um massagista “para tentar soltar os músculos”, mas não sentiu alívio.

“Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás. Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas”, declarou.