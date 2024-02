Fabiana Justus compartilha fotos com cabelo raspado: ‘Senti que era a hora’

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 8:26 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 9, a influencer Fabiana Justus, 37 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens com a cabelo raspado. “Senti no meu coração que era a hora”, escreveu a filha do empresário e apresentador Roberto Justus. Ela revelou que decidiu adiantar o processo antes de ver falhas nos cabelos devido ao tratamento contra leucemia mieloide aguda.

No post, Fabiana destacou a sensação de paz que encontrou ao tomar a decisão. A influenciadora enfatizou ser um processo que faz parte de sua jornada de cura, e que a perda dos fios de cabelo representa a eliminação de qualquer coisa negativa, deixando espaço apenas para coisas maravilhosas.

“É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão “pequeno” comparado ao todo”, escreveu.

A influenciadora relevou ainda que o marido dela, o empresário Bruno Levi D’Ancona, quem a auxiliou a raspar os fios, “ele me deu muita força”, contou. Fabiana prometeu dividir mais detalhes do momento que considera especial em breve.

