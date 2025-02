Fabiana Justus compara seu estado de saúde no Carnaval de 2024 e 2025

Em meio ao começo das celebrações de carnaval, Fabiana Justus entrou para a trend de fotos do Instagram “Sexta de Carnaval ano passado x Sexta de Carnaval deste ano”. A influenciadora publicou fotos e vídeos comemorando nesta sexta-feira, 28, sua recuperação.

Em vídeos publicados minutos depois, a empresária refletiu sobre sua mudança de vida em apenas um ano – Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide em janeiro de 2024. Ela conta que pegou a inspiração da brincadeira de uma amiga que também sofreu com a doença.

“Na sexta-feira de Carnaval do ano passado eu raspei o cabelo! Chocada! Não tinha me tocado disso!”, escreveu no primeiro story.

“Eu fiquei pensando na minha sexta de Carnaval do ano passado e lembrei que eu estava raspando o meu cabelo. Quanta coisa de um Carnaval para o outro! Deus é maravilhoso”, completou.

Fabiana conta que decidiu postar as fotos para refletir quantos cenários e transformações ela e sua família passaram nos últimos meses.

“Eu estava sofrendo muito, no começo de tudo, mal sabia eu o que me aguardava. Não sei nem o que falar. Só queria dividir essas sensações. É surreal pensar em tudo que eu passei”, completou.

Momentos antes, a empresária também compartilhou um vídeo mostrando o crescimento de seu cabelo ao longo do último ano.