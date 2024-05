Fabiana Justus comemora primeiro mês após ‘pega’ de medula: ‘Meu renascimento’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 15:27 Para compartilhar:

Fabiana Justus comemorou um marco importante em seu tratamento da leucemia mieloide aguda. Em publicação feita na quinta-feira, 9, ela celebrou o primeiro mês de vida após a “pega” da medula óssea, ponto em que a medula transplantada começa a produzir células de sangue suficientes no novo paciente.

“Meu primeiro “mesversário”! 1 mês do meu renascimento! 1 mês da pega da minha medula”, comemorou em publicação no Instagram. No vídeo, ela faz um desejo e apaga uma vela de número 1. Segundo Fabiana, ela não havia percebido a chegada da data e só lembrou graças a uma amiga. “Esse mês passou voando e ao mesmo tempo demorou uma eternidade”, conta. “Mas o isolamento em casa é infinitamente mais leve e gostoso do que o isolamento no hospital”.

Com o marco, ela comemorou também pequenos progressos na saúde. “Um mês que os sintomas pós quimio e transplante vão amenizando pouco a pouco. O gosto metálico na boca dá espaço para alguns sabores voltando. A falta de apetite completa começa a ceder um pouco”, escreveu. “E assim, dia após dia as coisas vão melhorando. Que assim seja”.

“Não preciso nem dizer qual foi o meu desejo, né?”, completou.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro. Em março, conseguiu um transplante de medula e teve melhora no quadro, mas recentemente voltou a frequentar o hospital para tomar um remédio “de manutenção”, conta.