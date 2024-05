Fabiana Justus comemora levar filhas à escola em meio ao tratamento contra o câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 15:47 Para compartilhar:

A influenciadora Fabiana Justus, 37 anos, revelou que precisa se manter em isolamento por conta do tratamento contra o câncer, já que está com a imunidade bastante baixa. Diante do quadro, ela corre risco de contrair alguma doença. Mas, na manhã desta quinta-feira, 9, ela comemorou a possibilidade de levar as filhas à escola.

Através dos Stories do Instagram, a empresária compartilhou um clique com as meninas à caminho da escola, de dentro do carro.

“Levando as pitucas na escola”, comemorou ela ao publicar o registro em que ela aparece de máscara.

Fabiana é mãe de duas meninas, as gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, e também de Luigi, de 8 meses, todos frutos do casamento com o empresário Bruno Levi D’Ancona.

A filha de Roberto Justus já havia explicado, na última quarta-feira, 8, que vai precisar ficar um tempo mais distante das redes sociais para se cuidar com mais atenção.

“Oiê, ontem dei uma bela sumida. Confesso que após ajudar [o Rio Grande do Sul], acabei ficando mais out, porque está muito triste ver tudo. Ainda mais em um momento complicado, né, que também estou nesse momento complexo da minha vida. Fiquei curtindo offline [com minha família], assim, para não ficar mais triste. A gente tem que ver tudo, mas a gente também tem que cuidar da nossa cabeça, sabe? Então divulguei, ajudei como pude, vou continuar ajudando, mas ontem precisei dessa distância um pouquinho da internet, sabe?”, contou.