Fabiana Justus comemora fim de novo ciclo de tratamento de câncer

Fabiana Justus comemorou com seus seguidores, nesta sexta-feira, 20, a conclusão de mais um ciclo de tratamento de manutenção pós-cirúrgica, depois de ser submetida a um transplante de medula óssea devido ao diagnóstico de leucemia.

A influenciadora apareceu em vídeos no Instagram primeiramente com o cateter próximo do ombro, e explicou que passou a semana incomodada e com dores por conta da agulha puncionada. “Eu senti um pouco mais. Tem que ficar dormindo só de um lado”, contou.

Porém, depois, a filha de Roberto Justus surgiu nos Stories animada, sem o cateter, depois de voltar do hospital. “Sem agulha! Mais um ciclo de tratamento de manutenção concluído com sucesso! Menos um ciclo de tratamento na vinda! Esse foi o quinto”, afirmou.

Fabiana ainda mostrou o curativo e explicou: “Agora fica com band-aid e depois eu tiro. É um alívio tão grande, porque fico com aquele curativo enorme, tem que tampar para tomar banho, dormir só de um lado. Então estou tão feliz, é tão bom”.

A famosa fez aniversário no começo de setembro e foi surpreendida, na terça-feira, 17, com uma festa no hospital.

Quando entrou no quarto, a influenciadora digital foi recebida por enfermeiras cantando “Parabéns a Você”, uma decoração com bexigas e uma carta da equipe do hospital. “Ganhei festinha de aniversário no hospital. Fofas! Vocês são demais!”, disse ela, que foi diagnosticada em janeiro deste ano.